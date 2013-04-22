Вершники-віртуози створять вражаюче видовище у «Парку Київська Русь»!

27-28 квітня у «Парку Київська Русь» відбудеться перший в Україні Міжнародний фестиваль кінно-трюкового мистецтва «Кентаври 2013». Сотня українських та зарубіжних акторів-каскадерів продемонструють віртуозну їзду верхи на конях.

У програмі: індивідуальні змагання учасників з джигітовки, показові виступи кращих кінних колективів, змагання кінних упряжок, а також урочисті церемонії відкриття фестивалю та нагородження переможців.

Також у рамках фестивалю можна буде оглянути живу колекцію коней найкращих світових історичних порід та дізнатись історію створення порід, їхні особливості.

Крім того, у програмі театралізовані вистави, ігри та забави, запальні слов’янські танці та хороводи.

У вечірній програмі: вогняні шоу, у томі числі й кінне, та феєрверк.

Ціна вхідного квитка – 100 грн, діти дошкільного віку та школярі відвідують Парк безкоштовно, для пенсіонерів діють знижки на вхід.

«Парк Київська Русь» розташований в с. Копачів Обухівського району. Дістатися можна маршрутними автобусами від станції м. Видубичі або власним транспортом.

Деталі на сайті: http://www.parkkyivrus.com/

Для журналістів у субботу, 27 квітня, буде організовано прес-тур.

За детальною інформацією і з питань акредитації звертатись 044 461 99 37, 099 743 80 26, 067 263 30 24, odzenenko@gradkiya.com Оксана Дзененко.