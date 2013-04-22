В Києві 23-24 квітня відбудеться Глобальний міжконфесійний форум

(Київ, Україна) – 23-24 квітня 2013 року в Києві відбудеться Київський міжконфесійний форум, у якому візьмуть участь впливові духовні лідери християнства, ісламу, іудаїзму, буддизму, індуїзму; а також політичні, громадські і культурні діячі, експерти та вчені з більш, ніж 20 країн світу для обговорення зростаючої ролі віри в наш час.

Форум стане платформою для розгляду таких аспектів нашого часу, як вплив релігії на сучасні революції та взаємодія глобальної економічної кризи з вірою. На конференції, яка проходить за підтримки Інституту прав людини і запобігання екстремізму та ксенофобії та Українського єврейського комітету, будуть представлені погляди видатних релігійних діячів в рамках цьогорічної теми: «Релігія та її роль у політиці, сучасній державі та уряді ».

Конференція відбудеться в готелі «Фермонт Гранд Готель» (вул.. Набережно-Хрещатицька, 1, Київ) та будинку Верховної Ради України (вул.. Грушевського, 5). Відомі українські та американські політологи і журналісти – Віталій Портніков, Кость Бондаренко і Шай Франклін проведуть сесії, де будуть обговорюватися такі теми, як «Помірний фундаменталізм. Сучасні підходи», «Плюралізм: різні сторони віри» та «Релігія, жінка і політичні зміни: що зараз відбувається?». Спеціальна сесія 24 квітня 2013 року у Верховні Раді буде присвячена темі «Державне втручання в релігійні практики».

В період двох днів програма конференції розгляне різні дотичні аспекти релігії, політики і держави. У Форумі візьмуть участь ряд найважливіших релігійних фігур, політиків та експертів, зокрема Блаженніший ТЕОФІЛ III, Патріарх Святого Града Єрусалима, пані Фатма Гарбі, член Національної Асамблеї Тунісу, віце-президент комітету з прав людини та зовнішніх відносин, пан Зеєв Елькін, заступник Міністра закордонних справ Ізраїлю, єпископ Сирійської церкви Мар Тома Ісаак Мар Філоксенос (Індія), президент Всесвітньої ради християн та євреїв пані Дебора Вейсман та багато інших.

В рамках конференції вперше відбудеться нагородження почесною відзнакою, заснованою Форумом, за толерантність і зусилля для підтримки злагоди в суспільстві - «Кришталевий Ной».

Вже третій рік поспіль головна ідея Київського міжконфесійного форуму – звернення до релігійних осередків всього світу з посланням толерантності і надії на мир, де перемагає діалог та взаєморозуміння.

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