Яценюк їде на переговори до Брюсселя
22:07, 22 квітня 2013Політика
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Яценюк 23-24 квітня зустрінеться у Брюсселі з членами Єврокомісії та керівництвом і депутатами Європарламенту.
Яценюк їде на запрошення Протасевіча
23-24 квітня голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк відвідає Брюссель.
Як повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини», візит відбудеться на запрошення віце-президента Європарламенту Яцека Протасевіча.
У рамках візиту відбудуться зустрічі А.Яценюка із європейським комісаром з питань політики розширення та європейської політики сусідства Штефаном Фюле, європейським комісаром із питань торгівлі Карлом де Гухтом, віце-президентом Європарламенту Я.Протасевічем, президентом Європейської народної партії Вілфредом Мартенсом, депутатами Європарламенту Ребеккою Хармс та Інесе Вайдере.
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