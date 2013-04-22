Яценюк їде на переговори до Брюсселя

23-24 квітня голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк відвідає Брюссель.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини», візит відбудеться на запрошення віце-президента Європарламенту Яцека Протасевіча.

У рамках візиту відбудуться зустрічі А.Яценюка із європейським комісаром з питань політики розширення та європейської політики сусідства Штефаном Фюле, європейським комісаром із питань торгівлі Карлом де Гухтом, віце-президентом Європарламенту Я.Протасевічем, президентом Європейської народної партії Вілфредом Мартенсом, депутатами Європарламенту Ребеккою Хармс та Інесе Вайдере.