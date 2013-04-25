Опозиція оскаржила у ВАСУ закон про референдум

Партії «УДАР», «Батьківщина» і «Свобода» звернулися до Вищого адміністративного суду України з позовом про оскарження ухвалення минулим скликанням Верховної Ради закону про всеукраїнський референдум.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «УДАРу», опозиційні сили наголошують, що при ухваленні закону про референдум 6 листопада 2012 року Верховна Рада вчинила протиправні дії, внаслідок яких було прийнято незаконне рішення з грубим порушенням Конституції України та Регламенту ВР.

У позовній заяві зазначається, що проект закону про референдум було ухвалено за основу 3 червня 2010 року, після чого народні депутати надали пропозиції та поправки до його тексту. Деякі поправки згодом були прийняті парламентом, а відтак - текст законопроекту змінено, а рішенням парламенту від 10 липня 2010 року зазначений проект закону був направлений на повторне друге читання.

Попри це, йдеться у позові, 6 листопада 2012 року на голосування було неправомірно винесено редакцію законопроекту про референдум в першому читанні - без урахування вже прийнятих у другому читанні поправок. Таким чином, закон ухвалили у його «первинній» редакції.

«Більше того, рішення про ухвалення законопроекту прийнято без попереднього постатейного обговорення проекту та взагалі будь-якого його обговорення народними депутатами у залі, без розгляду поправок та пропозицій», - йдеться в позовній заяві.

Окрім того, саме голосування за законопроект про всеукраїнський референдум «носило відверто неособистий характер», зазначається в документі. Цей факт підтверджують дані письмової реєстрації народних депутатів того дня. Так, відповідно до результатів голосування про ухвалення закону, картками проголосували: «за» – 265 народні депутати, «проти» – 15, утримались – 0, не голосували – 69.

«Це не відповідає дійсності, оскільки згідно з даними письмової реєстрації народних депутатів України, того дня із депутатів, які голосували за прийняття цього законопроекту, 70 насправді були відсутні», - наголошується у позові.

Опозиція вимагає скасувати закон про референдум, оскільки його ухвалили з порушенням однієї з базових вимог Конституції - особистого голосування депутатів.

Як повідомляє прес-служба «Батьківщини», голова парламентської фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк у Брюсселі 24 квітня заявив журналістам: «Ми усвідомлюємо, що ВАСУ не підтримає позицію опозиції, тому що він знаходиться під тиском Адміністрації Президента. Але ми робимо це спеціально для того, щоб після ВАСУ отримати право подачі позову до Європейського суду з прав людини щодо скасування закону про референдум».

За словами народного депутата від «Батьківщини» Павла Петренка, лише після розгляду питання у ВАСУ опозиція матиме змогу звернутися у цій справі до Європейського суду з прав людини. «Як відомо, ЄСПЛ має право розглядати справу лише у тому випадку, коли вичерпано всі внутрішні засоби захисту порушених прав», - підкреслив він.