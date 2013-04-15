Кличко пропонує референдум про недовіру Януковичу

Про це він сказав на інтернет-конференції на порталі Ліга.net.

За словами В.Кличка, якщо влада хоче проводити референдуми, то «давайте проведемо референдум: Президент колись обіцяв почути кожного, хай він почує кожного і ставлення кожного до сьогоднішньої влади, до сьогоднішнього стану справ в Україні».

«Такий референдум, я думаю, мав би сенс», - сказав він.

При цьому лідер «УДАРу» додав, що ті референдуми, які планує ініціювати влада, спрямовані на те, «щоб утримати владу і посилити свій вплив на парламент, на той орган, який на сьогодні не є підконтрольним владі».