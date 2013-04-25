Кличко запізнився на акцію опозиції в Черкасах через погані дороги

18:43, 25 квітня 2013
Політика
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В Черкасах проходить акція “Вставай, Україно!”.

Фото з сайту ”Батьківщина”

В Черкасах сьогодні, 25 квітня, о 17 годині маршем від пам’ятника Б.Хмельницькому до пам’ятка Т.Шевченка розпочалася акція опозиції “Вставай, Україно!”.

Як передає кореспондент УНІАН, в акції беруть участь близько 5 тис. чоловік.

На акції присутні лідери опозиції: голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк та голова ВО «Свобода» Олег Тягнибок, а також народні депутати від опозиції.

Під час проходження колона вигукувала лозунги “Банду геть!” “Геть донецьких окупантів!”.

Зараз на Театральній площі Черкас проходить мітинг опозиції.

Фото з сайту ”Батьківщина”

Як повідомив громаді А.Яценюк, лідер партії «УДАР» Віталій Кличко не встиг доїхати з Києва до Черкас до початку акції через погані дороги. В.Кличко щойно прибув на мітинг.

В цей же час на сцені, встановленій місцевою владою на Соборній площі Черкас проходить концерт кращих виконавців, відібраних за підсумками конкурсів у рамках обласного фестивалю народної творчості «Мистецька весна – 2013», присвяченого 60-річчю утворення Черкаської області.

Площа по всьому периметру оточена наметами Партії регіонів

Як повідомляв УНІАН, в рамках сьогоднішньої акції “Вставай, Україно!” в Черкасах планувалося провести мітинг на Соборній площі. Однак, організатори були змушені перенести акцію на Театральну площу, оскільки напередодні офіційний сайт Черкаської облдержадміністрації оголосив про проведення на Соборній площі з 16 до 17 години концерту виконавців, відібраних за підсумками конкурсів у рамках обласного фестивалю народної творчості «Мистецька весна – 2013». Сьогодні зранку Соборна площа по всьому периметру була оточена наметами Партії регіонів і змонтовано сцену для концерту.

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