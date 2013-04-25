Кличко запізнився на акцію опозиції в Черкасах через погані дороги

В Черкасах сьогодні, 25 квітня, о 17 годині маршем від пам’ятника Б.Хмельницькому до пам’ятка Т.Шевченка розпочалася акція опозиції “Вставай, Україно!”.

Як передає кореспондент УНІАН, в акції беруть участь близько 5 тис. чоловік.

На акції присутні лідери опозиції: голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк та голова ВО «Свобода» Олег Тягнибок, а також народні депутати від опозиції.

Під час проходження колона вигукувала лозунги “Банду геть!” “Геть донецьких окупантів!”.

Зараз на Театральній площі Черкас проходить мітинг опозиції.

Як повідомив громаді А.Яценюк, лідер партії «УДАР» Віталій Кличко не встиг доїхати з Києва до Черкас до початку акції через погані дороги. В.Кличко щойно прибув на мітинг.

В цей же час на сцені, встановленій місцевою владою на Соборній площі Черкас проходить концерт кращих виконавців, відібраних за підсумками конкурсів у рамках обласного фестивалю народної творчості «Мистецька весна – 2013», присвяченого 60-річчю утворення Черкаської області.

Площа по всьому периметру оточена наметами Партії регіонів

Як повідомляв УНІАН, в рамках сьогоднішньої акції “Вставай, Україно!” в Черкасах планувалося провести мітинг на Соборній площі. Однак, організатори були змушені перенести акцію на Театральну площу, оскільки напередодні офіційний сайт Черкаської облдержадміністрації оголосив про проведення на Соборній площі з 16 до 17 години концерту виконавців, відібраних за підсумками конкурсів у рамках обласного фестивалю народної творчості «Мистецька весна – 2013». Сьогодні зранку Соборна площа по всьому периметру була оточена наметами Партії регіонів і змонтовано сцену для концерту.