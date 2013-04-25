Голова Севастополя розкритикував заборону символіки СРСР

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Севастопольської МДА, «це рішення не могло залишитися непоміченим у Севастополі. На чергову провокацію представників «Свободи» В.Яцуба відповів таким чином: «Питання використання чи невикористання в святкових заходах прапорів і державної символіки колишнього Радянського Союзу, а також «Прапору Перемоги» не входять в компетенцію обласних рад і, тим паче, ультранаціоналістичної партії «Свобода».

В.Яцуба відзначив, що подібні рішення є «прерогативою Верховної Ради, яка підтримала наших ветеранів, які побажали зустрічати 9 Травня під прапором Перемоги, прапором, який гордо майорів над поваленим Рейхстагом!»

«Більш як 20 років Україна – окрема, абсолютно незалежна держава: немає «Рад», Сталіна, НКВС... За що ж «Свобода» і їй подібні борються сьогодні? Що поганого зробили їм ветерани – солдати Великої Перемоги, які звільнили світ від Бухенвальда і Освенцима, від газових камер і печей, подарували життя і надії мільйонам людей?...», - запитав голова Севастопольської міськдержадміністрації.

Як повідомляв УНІАН, Львівська міська рада сьогодні, 25 квітня, прийняла постанову «Про заборону використання окупаційної символіки СРСР, комуністичної і нацистської символіки на території Львова», а також рішення про оголошення 8-9 травня в місті Днями жалоби за загиблими в Другій світовій війні і жертвами тоталітарних режимів.