ЗМІ: В Індії під завалами лікарні опинилося до 20 осіб

Близько 20 людей можуть перебувати під завалами після часткового обвалення лікарні в місті Бхопал у центральній частині Індії, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на інтернет-сайт індійського телеканалу NDTV.

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Крило будівлі, в якій знаходилася, зокрема, хірургічна палата, обвалилося в п'ятницю ввечері. Вдалося врятувати 10 людей, четверо з них серйозно постраждали. Рятувальники намагаються знайти й допомогти вибратися ще 20 постраждалим, серед яких, ймовірно, є пацієнти лікарні й одна дитина. За попередніми даними поліції, ніхто не загинув.

У рятувальній операції беруть участь військовослужбовці.