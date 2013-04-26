Пожежники запізнилися на пожежу у психлікарні через зачинену переправу (фото)

Порушено кримінальну справу. 27 квітня у Московській області оголошено днем ​​жалоби. Представник слідства повідомив, що пожежа почалася з палати, де знаходилися пацієнти після карантину. Основні версії пожежі - коротке замикання і необережне поводження з вогнем, повідомляє ІТАР-ТАРС.

Однак у Слідчому комітеті повідомили, що перевіряється версія про підпал. Т.в.о. губернатора області Андрій Воробйов повідомив, що всі медустанови будуть перевірені на відповідність вимогам пожежної безпеки. Тим часом, в МНС підтвердили, що пожежна сигналізація була справна. Будівля перевірялася торік. У ході перевірки були виявлені порушення вимог пожежної безпеки, і вони були частково усунені. Начальник служби пожежогасіння Головного управління МНС по Московській області Вадим Беловошін повідомив, що через зачинену переправу пожежникам довелося їхати в об'їзд. "Перші пожежний підрозділ прибув через 1 годину 6 хвилин після виклику. Прибуття на місце - в 3:06 за московським часом", - сказав він.

Кор. ІТАР-ТАСС, що знаходиться на місці події, також не зміг потрапити в селище з Дмитровського шосе. Переправу можна об'їхати через Дмитров, але щоб туди повернутися, потрібно подолати значну відстань. Від Дмитровського шосе, з якого йде повороту на Раменський, відстань до селища близько 1,5 - 2 км. У МНС також вважають, що грати на вікнах не могли перешкодити евакуації людей. "Вони не могли перешкодити, тому що в будівлі є два евакуаційних виходи. Вони широкі і дозволяють швидко евакуювати людей", - пояснив Беловошін.