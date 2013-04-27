Посол Німеччини: Звільнення Тимошенко допомогло б підписанню асоціації з ЄС

Звільнення екс-прем`єр-міністра Юлії Тимошенко могло б усунути перешкоду для підписання Угоди про асоціацію Україна-Євросоюз.

Про це в інтерв`ю тижневику ”Дзеркало тижня. Україна” заявив Надзвичайний і Повноважний Посол Німеччини в Україні Крістоф Вайль.

”Брюссель і Берлін дуже вітали помилування Юрія Луценка. Очевидно, що і звільнення Юлії Тимошенко усунуло б величезну перешкоду на нашому спільному шляху до Вільнюса”, - сказав К.Вайль.

При цьому, він сподівається, що угоду буде підписано цього року.

”Керуючись інтересами Німеччини і Європейського Союзу, я б дуже хотів, щоб ця Угода була підписана в листопаді 2013 року”, - сказав він.

Посол наголосив, що ”Угода визначає легітимне місце України в Європі зараз”, а також, що вона ”є фактично визнанням європейської приналежності України”.

На думку К.Вайля, Угода ”доленосна” для України.

Як повідомляв УНІАН, 10 грудня 2012 року Рада закордонних справ ЄС ухвалила висновки, в яких заявила про готовність підписати Угоду про асоціацію з Україною до Вільнюського саміту “Східного партнерства”, запланованого на листопад 2013 року, за умови прогресу в зміні виборчого законодавства, розв’язання проблеми вибіркового правосуддя і продовження реформ у рамках Порядку денного асоціації.

На думку експертів, підписання Угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом може бути перенесене на літо-осінь 2015 року.

У Міністерстві закордонних справ України чекають, що конкретне рішення про підписання Угоди про асоціацію між Україною і ЄС ухвалюватиметься 15 травня на конференції комісарів ЄС і Ради міністрів закордонних справ Євросоюзу.