Сьогодні суд почне розгляд позову Луценка до Кузьміна

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Екс-міністр внутрішніх справ вважає, що заступник генпрокурора Ренат Кузьмін винен у його арешті.

Спочатку засідання мало відбуватися у Печерському районному суді Києва, але згодом, за скаргою адвоката Луценка Ігоря Фоміна, Вищий спеціалізований суд переніс розгляд справи до Києво-Святошинського суду столиці.

У своїй скарзі Фомін зазначав, що не може розглядати питання про злочини суддів той суд, у якому вони працюють.

Як повідомляється, суд має розпочатись о 15.30.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня Президент України Віктор Янукович підписав указ про помилування Ю.Луценка, який відбував чотирирічний термін покарання у колонії. Екс-міністру з початку року зробили дві операції – першу в січні, ще коли він знаходився в колонії, другу - 16 квітня.

Глава польського уряду Дональд Туск запросив Ю.Луценка до Польщі, щоб продовжити лікування. 19 квітня Ю.Луценко звернувся до кримінально-виконавчої інспекції Держаної пенітенціарної служби із заявою про надання дозволу на виїзд за кордон для лікування. ДПтС надала дозвіл.