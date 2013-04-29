Сьогодні суд почне розгляд позову Луценка до Кузьміна
Сьогодні у Києво-Святошинському райсуді Києва почнеться судовий розгляд позову екс-міністра Юрія Луценка щодо незаконних дій заступника генпрокурора Рената Кузьміна та суддів Печерського і Апеляційного судів Києва.
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Екс-міністр внутрішніх справ вважає, що заступник генпрокурора Ренат Кузьмін винен у його арешті.
Спочатку засідання мало відбуватися у Печерському районному суді Києва, але згодом, за скаргою адвоката Луценка Ігоря Фоміна, Вищий спеціалізований суд переніс розгляд справи до Києво-Святошинського суду столиці.
У своїй скарзі Фомін зазначав, що не може розглядати питання про злочини суддів той суд, у якому вони працюють.
Як повідомляється, суд має розпочатись о 15.30.
Як повідомляв УНІАН, 7 квітня Президент України Віктор Янукович підписав указ про помилування Ю.Луценка, який відбував чотирирічний термін покарання у колонії. Екс-міністру з початку року зробили дві операції – першу в січні, ще коли він знаходився в колонії, другу - 16 квітня.
Глава польського уряду Дональд Туск запросив Ю.Луценка до Польщі, щоб продовжити лікування. 19 квітня Ю.Луценко звернувся до кримінально-виконавчої інспекції Держаної пенітенціарної служби із заявою про надання дозволу на виїзд за кордон для лікування. ДПтС надала дозвіл.