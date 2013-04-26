Луценко у Польщі розпочав лікування

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Прибув у Варшаву, почав курс лікування» - написав Ю.Луценко.

Водночас він додав, що має час і натхнення для координації роботи зі створення плану Третьої української республіки та спілкування у Facebook.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня Президент України Віктор Янукович підписав указ про помилування Ю.Луценка, який відбував чотирирічний термін покарання у колонії.

Екс-міністру з початку року зробили дві операції – першу в січні, ще коли він знаходився в колонії, другу - 16 квітня.

Глава польського уряду Дональд Туск запросив Ю.Луценка до Польщі, щоб продовжити лікування.

19 квітня Ю.Луценко звернувся до кримінально-виконавчої інспекції Держаної пенітенціарної служби із заявою про надання дозволу на виїзд за кордон для лікування. ДПтС надала дозвіл.

22 квітня Ю.Луценко підтвердив, що 25 квітня відбуде на лікування до Польщі.