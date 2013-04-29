Луценко вважає, що опозиціонери дали ляпаса громадській думці

Провальне голосування опозиції, зокрема, фракції «УДАР» і «Батьківщина», за відставку Кабінету міністрів є нічим іншим, як ляпасом громадській думці. Так заявив в інтерв'ю виданню «Обком» екс-міністр МВС Юрій Луценко.

На думку Луценка, опозиція, незважаючи на всі політичні складнощі, має демонструвати, що може, по-перше, об'єднатися, а по-друге, перемогти. Однак, коментуючи результати голосування за відставку уряду, опозиціонер засумнівався в тому, що в опозиції може бути єдина думка, наприклад, з вибору кандидата на посаду президента. «Чесно кажучи, я не розумію, як зараз далі говорити про єдиного кандидата в президенти. Я розглядаю неголосування кандидатів у президенти від опозиції за відставку нинішнього, як вони самі правильно кажуть, антинародного уряду як ляпас громадській думці. Кажу чесно і відверто », - заявив Луценко.

На уточнююче питання про те, чи має він на увазі Віталія Кличка, чиї депутати в числі інших провалили відставку Кабміну, Луценко відповів ствердно. «Я маю на увазі і Кличко, і Порошенко, і Мартиненко. Хоч останній і не кандидат ні в президенти, ні в мери, але ми ж розуміємо і його роль теж », - заявив екс-міністр.

Як відомо, Верховна Рада 19 квітня не підтримала резолюцію недовіри Кабінету Міністрів, результатом якої могла бути відставка уряду. За резолюцію недовіри проголосували 190 народних депутатів за необхідних 226 для позитивного рішення.

Примітно, що під час голосування в залі були відсутні 7 депутатів «УДАРу», в тому числі Віталій Кличко, а також 7 депутатів від «Батьківщини». Не підтримали відставку Азарова Віктор Балога, Петро Порошенко, Ігор Палиця, Володимир Литвин.