Луценко вважає, що Катеринчук - це платне шоу Адміністрації Президента

Про це він сказав в інтерв'ю "Обкому".

А необхідними умовами якісних та ефективних змін в країні він вважає наявність плану, команди і ще "не закохуватися в вождя".

На скептичне зауваження журналіста про українську опозицію взагалі, і Миколу Катеринчука як самостійного кандидата в мери зокрема, Луценко відповів: "Так от, Катеринчук, що йде кандидатом у Києві, - це не є опозиція, це просто платне шоу Адміністрації Президента. І це, мені здається, очевидно кожному. Але, може бути, людина, яка зайнята щоденним виживанням, цього не відчуває. Значить, мені доведеться про це сказати - але в тому випадку, якщо опозиція висуне єдиного кандидата у президенти. Інакше всі інші - точно такі ж ляльки. І я буду робити все, щоб у опозиції був єдиний кандидат у президенти, але якщо у опозиції його не буде, то мені до кінця року доведеться сказати гірку правду і про якість всієї опозиції ".