Україна визначилася, хто має заплатити за ”мазутну” шкоду

МЗС України має намір звернутися до Російської Федерації з проханням забезпечити відшкодування судновласниками збитків, спричинених екологічною катастрофою у Керченській протоці внаслідок аварії російських кораблів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу речник МЗС України Андрій ДЕЩИЦЯ.

«Мова йде про відшкодування з боку судновласників. Не йдеться про відшкодування з боку Росії як держави», - сказав А.ДЕЩИЦЯ.