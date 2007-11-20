Україна визначилася, хто має заплатити за ”мазутну” шкоду

12:35, 20 листопада 2007
Політика
1909

Дещиця провів брифінг

МЗС України має намір звернутися до Російської Федерації з проханням забезпечити відшкодування судновласниками збитків, спричинених екологічною катастрофою у Керченській протоці внаслідок аварії російських кораблів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу речник МЗС України Андрій ДЕЩИЦЯ.

«Мова йде про відшкодування з боку судновласників. Не йдеться про відшкодування з боку Росії як держави», - сказав А.ДЕЩИЦЯ.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter