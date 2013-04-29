Нове керівництво ТВі обіцяє не карати журналістів, що страйкують

Про це Українській правді повідомив новий гендиректор каналу Артем Шевченко, відповідаючи на запитання, які умови, висунуті профспілкою, вони готові прийняти.

Шевченко додав, що юридично він не зобов’язаний підписувати повідомлення про створення профспілки, однак наголосив, що керівництво веде переговори з представниками страйккому.

"Я вважаю, що на сьогодні наші позиції зблизилися. Зокрема, я готовий прийняти умову про незастосування санкцій, а також пункти щодо розробки нового статуту. Це те, що в моїй компетенції", - сказав він.

На запитання про хлопців спортивної статури, які протягом кількох днів перебувають на каналі, Шевченко зазначив: "Це посилення нашої охорони на період кризи. Вони поводяться абсолютно коректно".