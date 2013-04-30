Ештон та Фюле закликають «уважно переглянути» ситуацію з Тимошенко

Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон та комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан Фюле закликають українську владу переглянути ситуацію колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться в їх спільній заяві з нагоди сьогоднішнього рішення Європейського суду з прав людини у справі “Тимошенко проти України”.

“Сьогоднішнє рішення Європейського суду з прав людини в справі “Тимошенко проти України” підтверджує стурбованість, що постійно висловлювалася ЄС щодо свавільного юридичного провадження у випадку Юлії Тимошенко”, - написано у заяві.

“У світлі сьогоднішнього рішення ми закликаємо українську владу уважно переглянути ситуацію Ю.Тимошенко, лідера однієї з найсильніших опозиційних партій країни, яка залишається ув’язненою після судового процесу, який не був чесним, прозорим та незалежним юридичним провадженням”, - підкреслили К.Ештон та С.Фюле.

Вони наголосили на важливості чітко висловлених зобов’язань української влади швидко виконувати всі рішення Європейського суду з прав людини, а також закликали Київ продовжити тісну співпрацю з моніторинговою місією Європарламенту на чолі з колишніми Президентами Європарламенту Петом Коксом та Польщі Олександром Кваснєвським з метою викорінення стурбованостей щодо вибіркового правосуддя в Україні.

На думку К.Ештон та С.Фюле, Україна також потребує термінових кроків для подолання системних процедурних проблем, виявлених у сьогоднішньому рішенні суду, через всебічну судову реформу для попередження повторення випадків свавільних рішень та розвіювання стурбованості щодо вибіркового використання правосуддя.

“Це – основне для повної реалізації висновків Ради закордонних справ від 10 грудня 2012 року та спільної заяви саміту Україна-ЄС від 25 лютого 2013 року”, - підкреслили К.Ештон та С.Фюле.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Європейський суд з прав людини визнав, що попереднє затримання Ю.Тимошенко було свавільним та політично вмотивованим.

У своєму рішенні суд визнав порушення трьох параграфів статті 5 Конвенції прав людини, а також статті 18 Конвенції прав людини щодо попереднього затримання Ю.Тимошенко.

Рада закордонних справ ЄС у висновках від 10 грудня 2012 року заявила про готовність підписати угоду про асоціацію з Україною, можливо, до Вільнюського саміту “Східного партнерства”, запланованого на кінець листопада цього року, у випадку рішучих дій та відчутного прогресу України у реформуванні виборчого законодавства, розв’язанні проблеми вибіркового правосуддя та продовженні реформ, розпочатих в рамках Порядку денного асоціації.