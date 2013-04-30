Ештон та Фюле обіцяють спільну заяву щодо рішення ЄСПЛ у справі Тимошенко

Верховний представник Європейського Союзу з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон та комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефан Фюле зроблять спільну заяву щодо рішення Європейського суду з прав людини у справі “Юлія Тимошенко проти України”.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомив сьогодні на брифінгу речник комісара з питань розширення Петер Стано.

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“Ми знаємо про цей вердикт, ми вивчаємо його, і пізніше буде спільна заява з цього приводу верховного представника К.Ештон та комісара Ш.Фюле”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 квітня, Європейський суд з прав людини визнав, що попереднє затримання Ю.Тимошенко було свавільним та політично вмотивованим.

У своєму рішенні суд визнав порушення трьох параграфів статті 5 Конвенції прав людини, а також статті 18 Конвенції прав людини щодо попереднього затримання Ю.Тимошенко.