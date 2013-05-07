У Тернополі теж повернули використання «червоної» символіки

Тернопільський окружний адміністративний суд за позовом прокурора міста Тернополя Віталія Сідорова призупинив дію рішення міськради від 2011 року, яким у місті заборонено публічне використання радянської символіки.

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Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі обласної прокуратури, дану ухвалу суд виніс після того, як прокурор Тернополя звернувся до суду щодо визнання незаконними та скасування розпорядження в.о. Тернопільського міського голови від 30 квітня 2013 року № 128 «Про вшанування пам’яті загиблих у Другій світовій війні» та рішення сесії міської ради від 8 квітня 2011 року № 6/7/138 від 8.04.2011 року «Про заборону розміщення радянської символіки на державних установах та комунальних підприємствах».

Сьогодні своїми ухвалами Тернопільський окружний адмінсуд відкрив провадження у справах за позовами прокурора.

У позові прокурора йдеться, що обидва документи, які він оскаржує, суперечать вимогам Конституції та законам України і прийняті з перевищенням наданих органу місцевого самоврядування повноважень.

«30 квітня 2013 року в.о. Тернопільського міського голови прийнято розпорядження №128 «Про вшанування пам’яті загиблих у Другій світовій війні», у якому визначено щорічно 8 травня приспускати Державний прапор України з жалобною стрічкою на всіх будівлях, незалежно від форм власності. Приймаючи вказане розпорядження, в.о. Тернопільського міського голови фактично вийшов за межі повноважень та прийняв рішення, що не входить до його компетенції, оскільки повноваження щодо порядку використання Державного прапора України належить Верховній Раді України, як єдиному законотворчому органу України», – йдеться у зверненні прокурора.

Крім того, він також вимагає скасувати рішення сьомої сесії Тернопільської міськради від 8.04.2011 року «Про заборону розміщення радянської символіки на державних установах та комунальних підприємствах».

Суд призупинив дії вказаних документів, тому вони не підлягають виконанню до прийняття судом рішення у справах по суті.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Івано-Франківську і Львові суди призупинили дію рішень міськрад про заборону розміщення радянської символіки.