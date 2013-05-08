У Херсоні міліціонер збив на смерть пішохода

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі прокуратури Херсонської області, 2 травня в Херсоні близько 23:00 на перетині вулиць Перекопській і Чорноморській автомобіль "Деу Ланос" зробив наїзд на пішохода.

В результаті ДТП 27-річний пішохід від одержаних травм помер на місці.

За кермом машини був старший дільничний інспектор Суворовського райвідділу міліції Херсона.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості кримінального провадження за ч.2 ст.286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами».

Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з можливістю позбавлення права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Наразі триває досудове розслідування. Процесуальне керівництво в кримінальному провадженні здійснює прокуратура Дніпровського району Херсона. Підозрюваного у здійсненні ДТП усунено від виконання службових обов'язків.