Герман пояснила, що заважає прибрати Табачника

Про це заявила заступник голови Комітету Верховної Ради з питань прав людини Ганна Герман.

«Так, я багато говорила про Міносвіти в різні часи. Завжди говорила чесно і відкрито. І мені лишається тільки сказати, що я вірю, що в Україні буде Міносвіти, яке буде сприяти тому, щоб діти отримували історію не викривлену, щоб діти знали об’єктивно, що відбувалося на просторах нашої колишньої Батьківщини – СРСР, України у тому числі», – сказала депутат в ефірі радіо «Свобода».

За словами Герман, змінити міністерство їй заважає брак повноважень. «І лише це», - наголосила депутат.

Напередодні міністр освіти і науки Дмитро Табачник заявив, що йому вдалось повернути правду про війну в підручники. Між тим, серед істориків багато тих, хто вважає, що замість української історії міністр освіти повернув радянську.