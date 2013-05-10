Кличко: Україна має критично мало часу

Про це він сказав у Празі під час зустрічі з міністром закордонних справ Чеської Республіки Карелом Шварценбергом, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

За словами Кличка, Україна як держава повинна продемонструвати прогрес у перетвореннях, що наблизять її на шляху до європейської спільноти.

На цю тему: Найбагатший політик Чехії йде в президенти

На його думку, навіть якщо Угода про асоціацію буде узгоджена та підписана, для того, щоб її ратифікували усі країни ЄС, Україна повинна відповідати базовим політичним цінностям і принципам європейської спільноти. Таким, як верховенство закону, відсутність вибіркового правосуддя, справжні реформи, демократичне виборче законодавство. Для цього Україні треба багато чого зробити і часу в неї критично мало, вважає лідер "УДАРу".

"Ми готові конструктивно працювати над законами, які необхідні для євроінтеграції України. І зі своєї сторони ми, як опозиція, тиснемо на владу, щоб змусити її виконати зобов'язання, аби країна не втратила шанс долучитися до європейської спільноти», - зазначив Кличко.

За його словами, якщо ж українська влада не спроможеться дотриматися зобов'язань, питання про персональні санкції щодо високопосадовців не уникнути.

На цю тему: Чеський міністр: Угоди ЄС з Україною не буде

У свою чергу чеський міністр підкреслив, що Україна є однією з важливих країн Європи, але вона повинна пройти увесь складний шлях євроінтеграції. «І Україна обов’язково має виконати рішення Європейського суду щодо Юлії Тимошенко", - зазначив він.