Найбагатший політик Чехії йде в президенти

Перші всенародні прямі вибори президента Чехії відбудуться 11 і 12 січня 2013 року. Глава чеського МЗС одним із перших заявив про свою участь у президентських перегонах.

Шварценберг - лідер правої партії TOP09, яка входить в правлячу урядову коаліцію.

Кандидат на президентство зазначив у своєму виступі, що в разі перемоги на виборах хотів би продовжувати політичну лінію першого президента Чехії Вацлава Гавела, якого назвав "відмінним учителем і недосяжним прикладом".

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За словами Шварценберга, глава держави повинен активно займатися зміцненням демократії в країні, але не втручатися в поточну політику. "Президент повинен спостерігати за тим, щоб всі дотримувалися Конституції, щоб в країні була виваженість (в політиці), відкритість, справедливість і свобода", - цитує РІА "Новости".

Торкаючись ситуації в Євросоюзі, Шварценберг заявив: "Концепція ЄС як супердержави мені чужа".

Карел Шварценберг (князь Шварценберг, герцог Крумловський, ландграф Клеттгау, граф Зульц) народився в Празі в 1937 році, має подвійне громадянство - Чехії та Швейцарії, глава князівського роду Шварценбергів. Навчався в університетах Відня, Мюнхена і Граца. У 1984-1990 очолював Гельсінський правозахисний комітет, в 1990-1992 - керуючий справами президента Чехословаччини Вацлава Гавела. Міністр закордонних справ Чехії в 2007-2009 і з 2010 року.

Вважається найбагатшим політиком країни, що, за словами самого Шварценберга, робить його найбільш чесним і непідкупним політиком в країні, оскільки йому не потрібні хабарі.