Чеський міністр: Угоди ЄС з Україною не буде

Про це він сказав в інтерв’ю Deutsche Welle.

«Зараз ні. Я думаю, що в інший час - так, але не зараз. Пізніше», - зазначив К.Шварценберг на запитання, чи буде ратифіковано таку угоду.

Офіційна Прага не вважає, що на даному етапі Україна відповідає базовим політичним цінностям і правилам євроспільноти, таким як верховенство закону, демократія, розумне управління, громадянське суспільство. За словами К.Шварценберга, «Україна є однією з важливих країн Європи, але вона повинна пройти увесь цей важкий шлях євроінтеграції».

Також у Чехії сподіваються, що в Україні будуть створені рівні умови для всіх учасників майбутніх парламентських виборів 2012 року.

К.Шварценберг був серед п'яти міністрів закордонних справ країн Євросоюзу, які нещодавно опублікували відкритого листа у The New York Times щодо стану демократії в Україні. Коментуючи цілі відкритого листа, чеський дипломат висловив сподівання, що стаття за його співавторства дала «відповідний ефект і стала поштовхом для прискореного розвитку демократії в Україні».

Справи відомих українських політиків Юлії Тимошенко, Юрія Луценка та ще багатьох, які перебувають нині за ґратами в Україні, «викликають багато негативу», повідомив К.Шварценберг.

Він сказав, що не може коментувати судові процеси, але водночас застеріг: «У Європейському Союзі таке враження, що судова влада в Україні працює за політичним замовленням. Це робить неможливим майбутнє членство країни в ЄС».