Рибак каже, що опозиція питання денонсування Харківських угод не ставить

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Верховної Ради України Володимир Рибак, який взяв сьогодні в Севастополі участь у святкуванні 230-річчя Чорноморського флоту Росії. Відповідаючи на запитання журналістів про те, що українська опозиція ставить питання про необхідність денонсувати Харківські угоди, які продовжують базування ЧФ РФ в Україні до 2042 року, Рибак сказав: «Опозиція не ставить питання, окремі політики - дійсно, є такі висловлювання». Проте, як підкреслив Рибак, «це міждержавні відносини, і Україна - країна, яка виконує узяті на себе зобов'язання».

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На думку Рибака, «сьогоднішнє свято - це якраз свято двох наших держав». Аргументуючи свою позицію, він додав: «230 років, починаючи з будівництва перших кораблів… Перемоги ми разом ділили. Були прикрощі певні… Однак сьогодні День Чорноморського флоту разом святкують і Військово-морські Сили, і Чорноморський флот, і я думаю, що це елемент стабільності в цілому, і перш за все в цьому регіоні».

Тому, як сказав Рибак, «ми підтримуємо всі ці починання, і будемо виконувати свої зобов'язання перед своїми партнерами».