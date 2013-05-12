Рибак каже, що опозиція питання денонсування Харківських угод не ставить
Україна виконуватиме зобов'язання перед партнерами щодо домовленостей по Чорноморському флоту, які стосуються термінів його базування на території України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Верховної Ради України Володимир Рибак, який взяв сьогодні в Севастополі участь у святкуванні 230-річчя Чорноморського флоту Росії. Відповідаючи на запитання журналістів про те, що українська опозиція ставить питання про необхідність денонсувати Харківські угоди, які продовжують базування ЧФ РФ в Україні до 2042 року, Рибак сказав: «Опозиція не ставить питання, окремі політики - дійсно, є такі висловлювання». Проте, як підкреслив Рибак, «це міждержавні відносини, і Україна - країна, яка виконує узяті на себе зобов'язання».
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На думку Рибака, «сьогоднішнє свято - це якраз свято двох наших держав». Аргументуючи свою позицію, він додав: «230 років, починаючи з будівництва перших кораблів… Перемоги ми разом ділили. Були прикрощі певні… Однак сьогодні День Чорноморського флоту разом святкують і Військово-морські Сили, і Чорноморський флот, і я думаю, що це елемент стабільності в цілому, і перш за все в цьому регіоні».
Тому, як сказав Рибак, «ми підтримуємо всі ці починання, і будемо виконувати свої зобов'язання перед своїми партнерами».