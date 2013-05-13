ЗМІ: Янукович за час президентства помилував 49 людей
18:45, 13 травня 2013Політика
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Президент України Віктор Янукович за час перебування на посаді глави держави помилував 49 осіб.
Юлію Тимошенко Президент, за його словами, помилувати не може
Про це йдеться у відповіді на запит Української правди.
В тому числі у 2010 році було помилувано 16 осіб, 2011 - 4 особи, у 2012 – 21 особу, у 2013 – 8 осіб.
Як відомо, 7 квітня Янукович підписав указ про помилування шести засуджених, у тому числі колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка та колишнього міністра охорони навколишнього середовища Георгія Філіпчука.
Юлію Тимошенко Президент, за його словами, помилувати не може.
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