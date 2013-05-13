У міліції заявили, що не били Мельниченка

"Міліція київської області не застосовувала до нього (Мельниченка, - ред.) фізичних заходів і не застосовувала спецзасоби. Ці активісти грубо порушували громадський порядок всередині будівлі – розбивали шибки", - розповів керівник прес-служби ГУ МВС у Київській області Микола Жукович.

Також правоохоронці заявили, що діяли у рамках закону, не пускаючи Мельниченка до будівлі суду. Мовляв, після початку судового засідання належить нікого всередину вже не пускати - навіть учасників процесу. А через те, що позивачі запізнились, засідання відклали, повідомляє ТСН.

Як повідомляв УНІАН, Мельниченко потрапив до реанімації після сутички з "Беркутом" під Київським окружним адміністративним судом у понеділок, 13 травня.

Сьогодні мало відбутися засідання щодо скандальних виборів мера у Василькові (райцентру на Київщині), які призначені на 2 червня. Мельниченко намагався потрапити на засідання, щоб представляти інтереси екс-мера міста Валерія Поповича та домогтися реєстрації його кандидатом на майбутніх виборах.

За повідомленнями Розинської та адвоката Миколи Неділька, під час сутички Мельниченку зламали руку. Також Наталя наполягає, що у екс-майора стався повторний інсульт, але лікарі наразі відмовчуються. Зазначимо, що під час штурму суду Наталія Розинська зізналася, що вагітна.