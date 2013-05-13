Москаль пропонує встановити пам'ятник Фоксу і Горбатому

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час чат-конференції в інтернет-виданні "Главред", коментуючи іміджеву ініціативу МВС знімати позитивні фільми про роботу співробітників правоохоронних органів.

"Біля будівлі МВС колись Луценко поставив пам'ятник Жеглову і Шарапову. Нинішньому керівництву МВС його просто треба поміняти на пам'ятник Фоксу і Горбатому", - сказав Москаль.

Свою пропозицію він пояснив таким чином: "Про що знімати телесеріали? Як щодня грабують банки, ювелірні магазини, автозаправні станції? Як здійснюються збройні напади на квартири громадян? Як міліція не може розкрити навіть тих, хто обкидав сніжками народних депутатів України, і нібито тяжкі каліцтва одержала від сніжки депутат Горіна?".

За словами Москаля, у зв'язку з розслідуванням останнього інциденту у операторів мобільного зв'язку було вилучено 5 тисяч номерів телефонів, які працювали в зоні події. "І сьогодні люди з Печерського райуправління дзвонять і просять прийти до райвідділу для дачі пояснень. До речі, половина цих телефонів - телефони співробітників Верховної Ради. Хіба так розкривають злочини?", - заявив Москаль.