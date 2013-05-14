Адвокат Тимошенко місяць не може добитися від ГПУ протоколів допиту Кириченка

Захисник екс-прем'єр-міністра України Олександр Плахотнюк заявляє, що екс-прем’єр-міністр Юлія Тимошенко та її захист впродовж місяця так і не отримали для ознайомлення копій протоколів допитів Петра Кириченка - "ключового" свідка обвинувачення у справі про вбивство в 1996 році народного депутата Євгена Щербаня.

Про це повідомляє сайт Тимошенко.

"Я кожен день відвідую суд, а іноді і двічі на день, але нам й досі не надали копій протоколів допиту Кириченка. Більш того, слідство не надало цих документів не лише захисту, але й суду", - сказав Плахотнюк.

Крім того, за його словами, слідство також не надало суду документів, що обґрунтовують необхідність проведення допиту Петра Кириченка у визначеному режимі. "Немає документів, які підтверджують, що свідка потрібно допитувати саме у судовому засіданні та за допомогою формату відеоконференції. Такі документи у матеріалах провадження відсутні", - наголосив захисник Тимошенко.

Як відомо, допит бізнес-партнера колишнього прем'єр-міністра України Павла Лазаренка –Кириченка запланований на завтра, 15 травня. Допит двічі переносився: спочатку за клопотанням захисту Юлії Тимошенко, а вдруге – за клопотанням генерального консула України у Сан-Франциско (США), незважаючи на те, що дипломат не є учасником процесу і не має права звертатися до суду з клопотаннями.

Нагадаємо, Тимошенко 7 травня було вручено постанову Генеральної прокуратури про призупинення розслідування справи. Постанова було датовано 26 квітня 2013 року. Проте 13 травня слідчі поновили слідство для проведення допиту Петра Кириченка.

Тимошенко 19 квітня заявила, що Кириченко свідчить проти неї під тиском прокуратури. "Лжесвідчення – це важкий тягар, якій взяв на себе Петро Кириченко. Я заявляю, що жодного слова правди в його свідченнях немає. Але я його пробачаю, бо не кожен може протистояти тиску авторитарної машини. Його примусили дати ці неправдиві свідчення, незаконно кинувши за грати його онкохвору дружину Ізабеллу Кириченко", - підкреслила екс-прем'єр.

У рамках судових слідчих дій на стадії досудового розслідування справи про вбивство в 1996 році народного депутата України Щербаня допитано шістьох свідків - Ігоря Мар'їнкова, Сергія Зайцева, Володимира Щербаня, Олександру Кужель, Сергія Таруту та Віталія Гайдука. Троє з шести свідків давали покази зі слів третіх осіб.

Допити всіх свідків обвинувачення відбувалися за відсутності Тимошенко.