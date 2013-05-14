Власенко: Тимошенко хоче не лікування за кордоном, а повної політичної реабілітації

Про таке в ефірі «5 каналу» заявив захисник екс-прем’єра Сергій Власенко.

«Якщо Віктор Янукович прийме політичне рішення за яким Юлія Тимошенко буде відновлена в політичних і юридичних правах – це буде сприйнято Юлією Тимошенко. Її мета – за будь-яких умов і за будь-яких обставин, тим більше за наявності рішення Європейського суду з прав людини, який чітко констатував політичні мотиви переслідування Тимошенко та судове свавілля, не треба розповідати, що був старий КПК – це було судове свавілля по відношенні до неї», - заявив Власенко.

«Юлія Володимирівна за будь-яких обставин буде вимагати юридичної і політичної реабілітації. Це вимога людини, яка незаконно сидить у тюрмі», - наголосив він.