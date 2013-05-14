Власенко: Тимошенко хоче не лікування за кордоном, а повної політичної реабілітації

10:25, 14 травня 2013
Політика
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Юлія Тимошенко не погодиться на лікування за кордоном з умовою неповернення до України та буде і надалі вимагати відновлення її юридичних і політичних прав.

Власенко каже, що Тимошенко не погодиться лише на лікування

Про таке в ефірі «5 каналу» заявив захисник екс-прем’єра Сергій Власенко.

«Якщо Віктор Янукович прийме політичне рішення за яким Юлія Тимошенко буде відновлена в політичних і юридичних правах – це буде сприйнято Юлією Тимошенко. Її мета – за будь-яких умов і за будь-яких обставин, тим більше за наявності рішення Європейського суду з прав людини, який чітко констатував політичні мотиви переслідування Тимошенко та судове свавілля, не треба розповідати, що був старий КПК – це було судове свавілля по відношенні до неї», - заявив Власенко.

«Юлія Володимирівна за будь-яких обставин буде вимагати юридичної і політичної реабілітації. Це вимога людини, яка незаконно сидить  у тюрмі», - наголосив він.

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