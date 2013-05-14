У Москві затримали агента ЦРУ під прикриттям (фото)

Фогля затримали в ніч з 13 на 14 травня агенти контррозвідки ФСБ при спробі вербування співробітника російських спецслужб.

При собі у американця були виявлені спеціальні технічні засоби, інструкції для вербування росіянина, засоби для зміни зовнішності і велика сума грошей. Після проведення необхідних процедур у адміністратора ФСБ Фогла передали представникам посольства США.

В інструкції для росіянина, яку виявили при затриманні у Райана Крістофера Фогля, пропонувалося винагороду у розмірі одного мільйона доларів на рік за довгострокову співпрацю.

У записці, надрукованій на аркуші паперу формату A4, йдеться: «Ми готові надати вам 100 тисяч доларів США і обговорити ваші досвід, експертизу і співпрацю, при цьому оплата може бути набагато більшою, якщо Ви готові відповісти на конкретні запитання». Далі в тексті вказується сума в мільйон доларів в обмін на довгострокову співпрацю з додатковими бонусами за інформацію, «яка нам допоможе». У листі описаний спосіб далекого зв'язку з авторами листа - через поштову скриньку Gmail, зареєстровану без вказівки особистих даних.

Записка звернена до «дорогого друга» і підписана «Ваші друзі». Крім цього з опублікованих Russia Today фотографій випливає, що при затриманні у Фогла знайшли кілька перук, ліхтарик, ніж, сонячні окуляри і кілька купюр євро.

У зв'язку з інцидентом посла США в Росії Майкла Макфола викликали в МЗС РФ. Коментувати затримання Фогля, якого російські спецслужби називають агентом ЦРУ, Макфол відмовився, відповівши на відповідне питання у своєму твіттері одним словом: «Ні».

За інформацією Lenta.ru, РИА Новости, Russia Today.