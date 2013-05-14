Вибори в Василькові: Адвокат Поповича закликав Президента втрутитися у ситуацію

Відповідну заяву Неділько оприлюднив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

"Звертаюся до Президента України: Вікторе Федоровичу, я вас дуже прошу від імені всіх кандидатів на посаду мера міста Василькова, від усієї міської громади - зверніть увагу на те, що відбувається у виборчій кампанії у Василькові, забезпечте її законність і прозорість!" - сказав Неділько.

Також адвокат закликав представників опозиційних сил взяти під свій контроль хід виборчої кампанії у Василькові.

"Тотальна фальсифікація виборів у Василькові вже розпочалася в особі членів виборчої комісії та суддів... Я хотів би звернутися до всіх опозиційних сил: якщо ви впевнено вважаєте, що вашого єдиного кандидата не знімуть з виборів або не перекуплять, то ви помиляєтесь! А отже прошу всі опозиційні сили об’єднатися і взяти під спільний контроль вибори у Василькові, оскільки фальсифікації продовжуються і будуть продовжуватися, і перша фальсифікація - це ситуація з нереєстрацією кандидатом Поповича", - наголосив Неділько.

Як повідомляв УНІАН, вибори мера Василькова призначено на 2 червня.

Виборча комісія не зареєструвала екс-мера міста Поповича кандидатом на посаду міського голови Василькова.

13 травня Окружний адміністративний суд Києва відмовив Поповичу у задоволенні скарги на неправомірні дії територіальної виборчої комісії, за рішенням якої йому було відмовлено в реєстрації кандидатом на посаду міського голови Василькова.