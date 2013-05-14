Тюремники: Тимошенко не дає згоди на етапування

Екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко утримується від висловлення будь-яких побажань щодо свого етапування 15 травня на засідання Печерського районного суду Києва, в ході якого планується допитати Петра Кириченка, який є свідком обвинувачення у справі про вбивство у 1996 році народного депутата та бізнесмена Євгена Щербаня.

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Про це йдеться в офіційному повідомлення Державної пенітенціарної служби України, що розміщене на сайті відомства.

«Після отримання чергової заяви від Ю.Тимошенко, які, на наше глибоке переконання, вона пише виключно для того, щоб її захисники мали підстави говорити про начебто її бажання бути етапованою, співробітники Качанівської колонії неодноразово намагалися з’ясувати позицію засудженої щодо її вивозу з лікарні ЦКЛ №5 15 травня. У відповідь, як завжди, засуджена утрималася від висловлення будь-яких побажань», - говориться в повідомленні пенітенціарної служби.

За відомостями ДПтСУ, Тимошенко сьогодні відмовилася повідомити про те, чи дає згоду на організацію її етапування в рамках передбачених чинним законодавством, у тому числі з дотриманням вимог КПК.

Крім цього, як зазначають в ДПтСУ, Тимошенко також відмовилася від участі у судовому засіданні в режимі відео-конференції.

«Незважаючи на ці обставини, керівництво колонії, як завжди готує усі необхідні організаційні заходи для транспортування засудженої, у разі якщо вона все ж таки висловить згоду бути етапованою», - повідомили в пенітенціарній службі.

«Наголошуємо, що збоку ДПтС жодних перешкод у цьому питанні не чиниться, навпаки, ми постійно та завчасно готуємо усе необхідно задля реалізації транспортування Ю.Тимошенко, хоча сама засуджена вже неодноразово ігнорувала засідання судів та наші пропозиції щодо етапування», - зазначили у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні захисник Ю.Тимошенко Сергій Власенко заявив, що екс-прем’єр вимагає своєї доставки на допит П.Кириченка, незважаючи на можливу шкоду здоров’ю.