Власенко: Тимошенко вимагає доставити її на допит Кириченка

Екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко написала заяву з вимогою забезпечити 15 травня її доставку на засідання Печерського районного суду Києва, в ході якого буде допитаний Петро Кириченко, свідок обвинувачення у справі про вбивство в 1996 році депутата Євгена Щербаня.

Про це в коментарі кореспондентові УНІАН сказав захисник Ю.Тимошенко Сергій Власенко.

«Позиція Юлії Володимирівни, ще раз підкреслю, незмінна. Вона вимагає доставки в суд, незважаючи на стан здоров’я, незважаючи на те, що це може серйозно зашкодити її здоров’ю. Оскільки мова йде про абсурдні, але обвинувачення тяжкі, й при цьому суд, порушуючи закон, не користується імперативною нормою п. 5 ст. 138 нового КПК, коли суд зобов’язаний перенести розгляд чи будь-яку дію, якщо особа знаходиться в стаціонарі медичного закладу, оскільки суд цього не робить, Юлія Володимирівна вимагає, щоб її доставили, навіть з ризиком для здоров’я», - сказав Власенко.

За його словами, така заява передана в адміністрацію Качанівської виправної колонії Харкова, в якій Ю.Тимошенко відбуває покарання.

Як повідомляв УНІАН, завтра, 15 травня слідчий суддя Печерського райсуду Києва проведе в режимі відео-конференції допит П.Кириченка, який зараз знаходиться на території США.