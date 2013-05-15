Біля лікарні Тимошенко чекає конвой

На території Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці» в Харкові, у стаціонарі якої перебуває екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко, знаходиться колона конвойних автомобілів.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили прихильники Тимошенко, які чергують перед прохідною лікарні.

За їх інформацією, зараз на алеї перед центральним входом до ЦКЛ «Укрзалізниці» припарковано автозак, автомобіль швидкої медичної допомоги та два автомобілі міліції.

Колона конвойних автомобілів заїхала на територію медичного закладу близько 07.10.

На цю хвилину на під’їзді до ЦКЛ «Укрзалізниці» немає патрулів ДАІ, а на прохідній медзакладу чергують лише кілька працівників міліції.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 травня, слідчий суддя Печерського райсуду Києва проведе в режимі відеоконференції допит свідка обвинувачення у справі про вбивство Євгена Щербаня Петра Кириченка, який зараз знаходиться на території США.

Захисник Тимошенко Сергій Власенко вчора заявив, що екс-прем’єр, незважаючи на стан здоров’я, вимагає своєї доставки на засідання Печерського райсуду Києва.

У свою чергу пенітенціарна служба заявила, що Тимошенко утримується від висловлення будь-яких побажань щодо свого етапування 15 травня на засідання Печерського районного суду Києва.