Рада створила ТСК для розслідування зловживань у відомстві Богатирьової

Парламент ухвалив постанову «Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів порушень законодавства при здійсненні державних закупівель, неефективного використання державних коштів та зловживань службовим становищем з боку посадових осіб Міністерства охорони здоров’я України, інших державних підприємств, установ та організацій у сфері охорони здоров’я та фармацевтичної галузі».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 205 (за необхідних 150 - УНІАН) із 388 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

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У постанові зазначається, що створення такої ТСК необхідне, «зважаючи на численні факти порушення Конституції та законів України, скорочення існуючої мережі закладів охорони здоров’я, що потягнуло масове звільнення медичного персоналу, неналежного виконання державних цільових програм і комплексних заходів з охорони здоров'я, незадовільного стану реалізації проекту запровадження екстреної медичної допомоги, поширення обігу та застосування небезпечних та фальсифікованих лікарських засобів, також з огляду на факти корупційних діянь при здійсненні державних закупівель, неефективного та нецільового використання державних коштів та майна, факти зловживань службовим становищем, допущених посадовими особами Міністерства охорони здоров’я України, інших державних підприємств, установ та організацій у сфері охорони здоров’я та фармацевтичної галузі, які призводять до порушення невід’ємного права особи на охорону здоров’я та становлять реальну загрозу для генофонду нації і безпеки України».

Відповідно до постанови, головою Тимчасової слідчої комісії обрано народного депутата України Анатолія Диріва (фракція Всеукраїнського об’єднання "Батьківщина"), заступником голови - Олега Гелевея (фракція Всеукраїнське об’єднання "Свобода"). До складу ТСК мають ввійти 6 народних депутатів від Партії регіонів, 3 – від "Батьківщини" , по одному - від «УДАРу», «Свободи» та КПУ.

ТСК діятиме шість місяців з дня прийняття постанови. Звіт комісії про виконану роботу планується заслухати на пленарному засіданні Верховної Ради не пізніше п’яти місяців з дня ухвалення постанови.