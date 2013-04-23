Міліція взялася за МОЗ - «надто велика кількість порушень»

Міністерство внутрішніх справ порушило кримінальні провадження за численними фактами порушень Міністерством охорони здоров’я чинного законодавства.

Про це МВС повідомило у відповідь на депутатське звернення народних депутатів від опозиції, повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини».

Зокрема у прес-службі наголосили, що Солом’янське районне управління МВС України в місті Києві відкрило кримінальне провадження за фактами неефективного використання МОЗом коштів держбюджету, виділених у 2011-2012 роках на виконання заходів з профілактики та лікування захворювань на туберкульоз, неналежного виконання МОЗом Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекцій та лікування ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД.

Зокрема, МВС повідомило, що відомості щодо неправомірних дій службовців МОЗу були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а наприкінці березня цього року правоохоронці розпочали досудове розслідування в кримінальному провадженні фактів неправомірних дій службовців МОЗу щодо неефективного використання коштів держбюджету. Так, службовцям МОЗу інкримінують ст.364 Кримінального кодексу України – зловживання владою або службовим становищем.

Окрім того, Солом’янським районним управлінням МВС України в місті Києві було відкрито кримінальне провадження за фактом введення МОЗом в обіг медичних імунобіологічних препаратів, що не відповідають вимогам безпечності. У даному випадку правоохоронці інкримінують винним у зазначеному правопорушенні службовцям МОЗу статтю 227 КК України – умисне введення в обіг на ринку України небезпечної продукції, а посадовцям держпідприємств сфери охорони здоров’я статтю 140 КК України – неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником.

На тему: Богатирьова стверджує, що від вакцин, які приписують її сину, ніхто не вмирав

«Більш того, у зв’язку з надто великою кількістю фактів порушення МОЗом чинного законодавства Головне слідче управління МВС взяло на особистий контроль хід досудового розслідування усіх вище зазначених справ та пообіцяло прийняти обґрунтовані процесуальні рішення в розумні строки», - зазначив народний депутат від фракції «Батьківщина» Павло Петренко.

У прес-службі нагадали, що 11 березня група народних депутатів від опозиційних фракцій звернулася до Генерального прокурора України, голів СБУ та МВС, віце-прем’єр-міністра, відповідального за сферу охорони здоров’я, з вимогою провести невідкладну перевірку чисельних фактів порушення посадовцями МОЗу вимог чинного законодавства.

Відповідні звернення направили голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк, заступник голови фракції «Батьківщина» Андрій Іванчук, народні депутати фракції «Батьківщина» Павло Петренко, Максим Бурбак, Андрій Пишний, Юрій Вознюк, Геннадій Зубко, Андрій Головко, Тетяна Донець, Лілія Гриневич та Анатолій Дирів, від фракції ВО «Свобода» Олег Махніцький, та фракції «УДАР» Роман Романюк.

У зверненнях наголошено, що порушення законодавства з боку МОЗу призвели до неефективного використання коштів держбюджету, виділених цьому міністерству в 2011-2012 роках на виконання заходів з профілактики та лікування захворювань на туберкульоз та Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекцій та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД. Депутати вимагали притягнути усіх винних до відповідальності.

Як повідомляв УНІАН, раніше народні депутати з опозиційних фракцій внесли до Верховної Ради проект постанови про створення тимчасової слідчої комісії з питань розслідування фактів порушень законодавства при здійсненні державних закупівель, неефективного використання державних коштів та зловживань службовим становищем з боку посадовців Міністерства охорони здоров’я та держпідприємств сфери охорони здоров’я й фармацевтичної галузі.