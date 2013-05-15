На «Антифашистський марш» у Сумах прийшло близько тисячі школярів

Як передає кореспондент УНІАН, в основному це були школярі, учні коледжів та професійно-технічних училищ, студенти вузів і кадети Кадетського корпусу. До місця проведення їх супроводжували вчителі та куратори груп. Перед кожною групою було встановлено прапор навчального закладу або табличку з його назвою. Всім учасникам централізовано роздавали кульки і стікери з перекресленою свастикою.

Захід пройшов у форматі мітингу. На ньому виступили з промовами кілька осіб, читали вірші й виконували радянські пісні часів війни. Мітинг завершився запаленням лампадок на знак вшанування воїнів Великої Вітчизняної війни, також символічно випустили у небо білих голубів миру.

Як повідомили УНІАН в місцевому осередку організації Чорний Комітет, на «Антифашистський марш», організований Партією регіонів, працівників бюджетних установ та школярів привели «у примусовому порядку».

«Провокатори з Партії регіонів з метою підірвати щирість антифашистських почуттів сумчан в примусовому порядку привели на захід працівників бюджетних установ та школярів. Незважаючи на це, активісти Чорного Комітету та Молодого Народного Руху вирішили підтримати таку надзвичайно актуальну для українського суспільства акцію», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, активісти розповсюджували серед учасників заходу листівку «5 ознак фашизму» і відмічали, що в сучасній Україні існує загроза фашистської диктатури Партії регіонів. На самій листівці серед п’яти фотографій було зображено Президента України Віктора Януковича на фоні прапору Партії регіонів та з підписом «культ особи лідера», а також Юлію Тимошенко за гратами.

Як повідомляє Чорний Комітет, «під час акції виник інцидент, коли особа в цивільному намагалася затримати активістів і відібрати у них листівки. Але працівники правоохоронних органів, які невідкладно прибули на місце події, переконалися, що листівки відповідають темі заходу і підтвердили законність дій активістів».

У заході також взяли участь члени Сумського осередку ВО «Свобода», які стояли з плакатами «Фашисти заважають пАкращенню!».

Водночас, сайт обласної організації ПР підтверджує залучення для участі в акції школярів. Він повідомив: «Передусім захід орієнтований на молодь, адже для підростаючого покоління особливо важливо знати, яку загрозу для людства несе фашизм. Тож антифашистський мітинг став своєрідним інтерактивним уроком патріотизму. Біля Вічного вогню… зібралися старшокласники, студенти, кадети, представники громадських організацій».

Під час мітингу деякі молоді люди відкрито зізнавалися журналістам, що їх зобов'язали прийти на захід.

Сьогодні ж народний депутат України Олег Медуниця прокоментував антифашистський мітинг на своїй сторінці в Фейсбук: «Учнями ПТУ та студентами вузів займалося обласне управління освіти. Чиновники, замість того щоб виконувати свої посадові обов'язки, займалися організацією маршу. Коли-небудь влада Партії регіонів в цій країні все-таки скінчиться. Особисто буду домагатися звільнення від посад усіх причетних до залучення дітей та юнацтва до «антифашистському» маршу, а фактично до піар-акції Партії регіонів».