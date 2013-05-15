Допит Кириченка у справі Щербаня завершено

Як передає кореспондент УНІАН, після 25-хвилинної перерви у засіданні суду, даючи відповіді на запитання сторін-учасниць процесу, Кириченко зазначив, що Лазаренко у його присутності ніколи не згадував прізвище Щербаня, а також не уточнював, від кого саме з представників бізнес-кіл Донецького регіону могла виходити загроза для нього та Юлії Тимошенко.

Також свідок підкреслив, що під час допитів слідчі Генеральної прокуратури не чинили на нього будь-якого тиску.

Водночас Кириченко повідомив, що співробітники Генпрокуратури України у вересні-жовтні минулого року допитували його у консульстві України в місті Сан-Франциско.

Довідка: 18 січня 2013 року генпрокурор Віктор Пшонка заявив, що Генпрокуратура України завершила розслідування кримінальної справи про вбивство народного депутата Щербаня, Тимошенко вручено повідомлення про підозру її в організації спільно з екс-прем'єром Лазаренком умисного вбивства з корисливих мотивів.

У рамках судових слідчих дій на стадії досудового розслідування справи про вбивство Є.Щербаня вже допитано 6 свідків - Ігоря Мар'їнкова, Сергія Зайцева, Володимира Щербаня, Олександру Кужель, Сергія Таруту та Віталія Гайдука.