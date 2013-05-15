Генпрокурор прийняв народних депутатів від «Свободи»

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генпрокуратори.

Під час зустрічі депутати повідомили про відомі їм дані щодо побиття активістів «Свободи» у Києві, йдеться в повідомленні.

Генпрокурор, у свою чергу, зазначив, що викладені у скаргах народних депутатів факти будуть перевірені в рамках проведення досудового розслідування, яке доручено прокуратурі Києва та проходитиме під особистим контролем прокурора столиці, поінформували в ГПУ.

Крім того, за даними прес-служби, представників «Свободи» цікавили й інші питання, пов’язані, зокрема, з умовами зберігання робіт одного з видатних українських скульпторів, а також із проблемним доступом до однієї зі спортивних баз, що розташована в Тернопільській області.

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За підсумками зустрічі були прийняті депутатські запити від представників «Свободи», зареєстровані та передані в роботу, зазначили в Генпрокуратурі.

Як повідомляв УНІАН, депутати-«свободівці» вимагали особистої зустрічі з генпрокурором у зв’язку з «політичними репресіями проти активістів з боку працівників силових структур».