«Свободівці» вимагають особистої зустрічі з генпрокурором

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Свобода», депутати домагаються розслідувати факти «бандитизму та політичних репресій проти активістів з боку працівників силових структур».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 травня, у парламенті депутат від “Свободи” Андрій Іллєнко заявив, що партійці звернуться до Пшонки, міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка та Президента України Віктора Януковича з вимогою розібратися з переслідуваннями активістів партії.

Він зазначив, що по всій Україні відбуваються репресії проти активістів “Свободи” та опозиції загалом. Зокрема, за словами Іллєнка, у Тернополі під час зустрічі народних депутатів з виборцями співробітники міліції побили депутатів, а вчора декількох представників об’єднання було заарештовано на 5 діб адміністративного арешту.

Крім того, Іллєнко заявив, що днями у Києві було вчинено низку нападів на членів “Свободи”.