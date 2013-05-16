До Києва привезуть чудотворну ікону «Миколай Утішитель»

Як повідомили УНІАН в інформаційно-просвітницькому відділі Української православної церкви, образ належав великомучениці Єлизаветі Федорівні Романовій, його було даровано Олександрівському подвір'ю в Єрусалимі (Ізраїль).

«Чудеса за молитвами до Святителя Миколая Чудотворця в образі «Миколай Утішителя» в основному стосуються зцілень від недуг. За оповіданнями її хранителів, одна черниця з Росії, провівши кілька ночей поряд зі святинею, зцілилася від пухлини головного мозку. Крім того, за молитвами біля ікони «Миколая Утішителя» багато хто прийняв православну віру», - відзначили в Синодальному інформаційно-просвітницькому відділі УПЦ.

Також, кажучи про чудотворний образ «Миколая Утішителя», у Синодальному інформаційно-просвітницькому відділі УПЦ відзначили, що разом з чудотворною іконою з Мюнхена привезуть святиню - пошиванку від подушки, на якій покоїлася голова убитої Єлизавети Федорівни під час відспівування в Алапаївську (Росія) у 1918 році.

17 травня ікона відвідає домовий храм в ім'я святителя Миколая в резиденції Предстоятеля УПЦ Митрополита Володимира в Києво-Печерській лаврі. До ранку 18 травня ікона знаходитиметься у Трапезному храмі в ім'я преподобного Антонія і Феодосія на території Національного Києво-Печерського заповідника (Верхня лавра).

18 травня ікону Хресною ходою перенесуть з Києво-Печерської лаври до храм святителя Михаїла, першого Митрополита Київського, на Афонському подвір'ї Свято-Пантелеймонівського монастиря (Олександрівська лікарня, Київ, вул. Шовковична, 39/1). Початок Хресної ходи об 11.00. Прикластися до святині тут можна буде протягом місяця.

*** За деякими свідченнями, наприкінці ХIХ в. імператор Микола ІІ подарував ікону Святителя Миколая княгині Єлизаветі Федорівні Романовій на знак утіхи після трагічної загибелі її чоловіка князя Сергія Олександровича.

Єлизавета Федорівна називала ікону «Миколай Утішитель». Пізніше велика княгиня подарувала ікону єрусалимському храму в ім'я Олександра Невського («На Розкопках») при Олександрівському подвір'ї в Єрусалимі.

Після мученицької смерті великої княгині у 1918 році в Алапаївську (Росія) ікону Святителя Миколая почали почитати як таку, що «печаль, біль і смуток вгамовує і в подорожі оберігає».

Довгий час ікону оберігала схимонахиня Олександра - дружина відомого російського композитора Олександра Глазунова.

У травні 1963 року черниця Олександра одержала образ «Миколая Утішителя» від Патріарха Єрусалимського Венедикта.

Після смерті матушки Олександри у 1968 році її прийомна дочка Єлена перевезла ікону «Миколая Утішителя», десятки інших ікон і особисті речі черниці до Мюнхена (Німеччина).

З того часу ікона «Миколая Утішителя» знаходиться у кімнаті-каплиці Фонду ім. О.К.Глазунова у Німеччині, який очолює опікун Олександрівського подвір'я в Єрусалимі граф Микола Воронцов.