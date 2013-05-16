Луценко вважає, що просто скинути Януковича - не вихід

Екс-міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко вважає, що усунення Президента Віктора Януковича і „поставлення правильного лідера” – не вирішить проблему олігархічної системи в країні.

Про це він заявив в інтерв’ю львівській газеті „Високий замок”.

На думку екс-міністра, важливим є „команда однодумців Президента і чи є у нього стратегія наступних дій”.

„Янукович – лише бородавка на потворному обличчі нинішньої системи влади. Тому не варто все зводити до спрощеної схеми: скинемо Януковича, поставимо правильного лідера – отоді і заживемо. Вже раз обпеклися на такій вірі у вождя”, - зазначив Луценко.

За його словами, з "помаранчевих" невдач треба робити висновки.

„Головне не те, хто є Президентом. Важливіше, чи є у нього команда однодумців і стратегія зламу системи олігархії, яка нищить країну і людей. Ще важливіше – чи є у нього стратегія наступних дій”, - наголосив Луценко.