Луценко закликав українців на мітингу вимагати від опозиції єдиного кандидата

Екс-міністр внутрішніх справ Юрій Луценко закликає українців прийти на мітинг опозиції 18 травня і вважає, що на ньому має бути оприлюднений єдиний кандидат на посаду мера Києва.

Про це він написав у своєму блозі на Українській правді.

"Чи йти на мітинг Об'єднаної опозиції 18 травня? Моя відповідь – ТАК", - наголосив він.

"Не тільки тому, що давно настав час висловити протест проти політики Януковича і його ПР, які занурили країну в багнюку кримінальних відносин і моралі. Не тільки тому, що варто підтримувати єдність лідерів парламентської опозиції А. Яценюка, В. Кличка та О. Тягнибока, головна причина вийти 18 травня на Європейську площу - це нагода продемонструвати, що в нашій країні є громадяни - люди, для яких обов'язки значать більше, ніж права. І вони мають ходити на мітинги, щоб виконати свій обов'язок впливати і на владу, і на опозицію", - підкреслив він.

На його думку, громадяни мають вийти на мітинг, бо "Янукович розуміє лише мову сили великої маси людей на вулиці".

"Від того, скільки людей прийде на Європейську площу, залежить подальша поведінка влади", - вважає Луценко

"Ми маємо бути на Європейській площі, щоб вимагати від В. Кличка, А. Яценюка і О. Тягнибока висунення єдиного кандидата в президенти від опозиції і формування єдиної команди нової влади вже цього року. Це - переможний шлях, все решта - особисті амбіції", - наголосив Луценко.

"Доказом спроможності до таких відповідальних рішень мало б стати оприлюднення на мітингу єдиного кандидата на столичного голову. Це був би крок не партійних лідерів, а державних діячів", - вважає екс-міністр.