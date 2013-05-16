Янукович каже, що доходи українців продовжують зростати
Україні вдалося забезпечити зростання доходів населення попри складну економічну ситуацію в світі, заявив Янукович.
Україні вдалося забезпечити зростання доходів населення, соціальних виплат попри складну економічну ситуацію в світі, вважає Президент України Віктор Янукович.
Про це він сказав на нараді з адміністративно-господарським активом Запорізької області, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.
«При нульовій інфляції ми добилися реального зростання доходів населення - минулого року на 14%. За рахунок реального зростання доходів населення ми добилися зростання внутрішнього ринку», - сказав Янукович.
Зокрема, за його словами, за три місяці поточного року спостерігалося зростання доходів населення на 14,5%, а зростання соцвиплат на 8,5%.
Президент наголосив на необхідності залучення інвестицій. «Там, де нормальний бізнес-клімат, туди йдуть інвестиції», - підкреслив Янукович.