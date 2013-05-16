Прокурор: Кириченко підтвердив причетність Тимошенко до вбивства

Петро Кириченко є четвертим свідком державного звинувачення, який у рамках розслідування кримінальної справи про вбивство народного депутата Євгена Щербаня підтвердив причетність до цього злочину екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила заступник Генерального прокурора України Лілія Фролова під час прес-конференції.

«Ми четвертого свідка з боку звинувачення допитували у судовому засіданні і загалом всі чотири свідки нам, прямо чи опосередковано, підтверджують цю причетність, що дає нам право говорити про підозру причетності Тимошенко до цього злочину», - сказала Фролова.

Фролова також повідомила, що за час допиту Кириченко дав свідчення, які узгоджуються з його свідченнями, які він давав у 2001 році. Разом з тим вона додала, що у 2001 році Кириченко говорив про фінансові махінації, а не про вбивство Щербаня. Тому під час вчорашнього допиту з'явилися нові уточнення.

Крім того, Фролова повідомила журналістам, що з її точки зору те, що Тимошенко відмовляється їхати на засідання суду, є спробою затягнути розслідування цієї кримінальної справи.