На посаду голови Верховного Суду є два претенденти

На посаду голови Верховного Суду України висунуто дві кандидатури — Ярослава Романюка та Віктора Кривенка.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято сьогодні на з’їзді суддів ВСУ.

Крім того, 33 із 46 суддів проголосували за те, щоб обговорення вказаних кандидатур відбувалося за відсутності представників ЗМІ, які після прийняття рішення залишили з зали засідання.