Сьогодні обиратимуть голову Верховного суду

Про це повідомив журналістів голова комітету Верховної Ради України з питань верховенства права і правосуддя Сергій Ківалов, передає кореспондент УНІАН.

Ківалов підкреслив, що нині є дві кандидатури на цей пост — нинішній заступник голови Ярослав Романюк, а також Віктор Кривенко.

Водночас він наголосив, що не виключено, що буде висунуто нові кандидатури.

Ківалов нагадав, що для обрання голови ВСУ необхідно 24 голоси.

Також він сказав, що якщо в п'ятницю нікого не буде обрано на цю посаду, то ті, хто балотувалися, вже не зможуть удруге висувати свої кандидатури для голосування.

Кажучи про нинішніх кандидатів на посаду голови ВСУ, Ківалов сказав, «вони всі гідні, вони всі великі, і вони всі професійно підготовлені».

При цьому він додав, що ті, хто вагався, вже звільнилися.

«Було 105 суддів Вищого суду України, а залишилося 46», - додав Ківалов.