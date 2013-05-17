Адвокат Тимошенко: Захист позитивно оцінює допит Кириченка

Про це заявив в ефірі телеканалу ТВі захисник екс-прем’єр-міністра Олександр Плахотнюк.

Жодне слово з почутого в суді не стало несподіванкою для захисту Тимошенко. «Бо ми знали все, що ця особа скаже», – зазначив адвокат.

Виходячи з тексту повідомлення про підозру, який отримав захист і який було опубліковано в ЗМІ, було зрозуміло, на чому будується це повідомлення, зазначив О.Плахотнюк. «А воно будувалося лише на показаннях цього так званого «ключового свідка». Але, на жаль для прокуратури і на щастя для сторони захисту, показання свідка – це суб’єктивні свідчення, це суб’єктивна інформація», – підкреслив він.

За словами захисника, свідок може обманювати: те, що він складав присягу і зобов’язувався говорити лише правду, не свідчить про те, що він дійсно говорить правду. «Показання цього свідка повинні бути підтверджені. Я не розумію, чому прокуратура радіє, що свідок дав такі свідчення, бо ж вони повинні бути підтверджені об’єктивними доказами у справі. А їх немає. І саме тому прокуратура наполягає, що оцього свідчення достатньо. Якби були об’єктивні докази, вони вже були б надані», – наголосив О.Плахотнюк.

Адвокат прогнозує, що справа Щербаня дійде до свого логічного завершення і Юлія Тимошенко буде виправдана у ній. «Єдине питання – коли це буде зроблено. Найімовірніше, що це не буде за цього режиму», – зауважив він.

Водночас, захисник наголошує на необхідності знайти замовників вбивства Євгена Щербаня. «Зараз покарані тільки виконавці. Повинні бути знайдені замовники. Вони є, ці замовники – і якраз цим повинна займатися Генеральна прокуратура», – заявив Олександр Плахотнюк в ефірі ТВі.