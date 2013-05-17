Романюк очолив Верховний Суд

Виконуючого обов’язки голови Верховного Суду України, першого заступника голови ВСУ Ярослава Романюка обрано головою суду.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на Пленумі ВСУ за нього проголосували 28 суддів, 17 висловились проти, 1 бюлетень було визнано недійсним.

Всього у Пленумі ВСУ брали участь 46 суддів.

За іншого кандидата на посаду голови Верховного Суду - Віктора Кривенка - проголосували 17 суддів.

Таким чином, Пленум ухвалив обрати Романюка головою ВСУ терміном на 5 років.

Довідка УНІАН. Романюк народився 26 січня 1961 р. у Львiвській областi. Трудову дiяльнiсть розпочав у 1980 р. Після закінчення у 1988 р. юридичного факультету Львівського державного університету iм. Франка за спецiальнiстю «Правознавство» обіймав посади помічника прокурора, слідчого прокуратури, старшого помічника прокурора Буського району Львівської області.

Суддею Бродівського районного суду Львівської області був обраний у 1995 р., а у 2003 р. — суддею апеляційного суду Львівської області .

У липні 2005 р. обраний суддею Верховного Суду України.

Суддя вищого квалiфiкацiйного класу. Заслужений юрист України. Кандидат юридичних наук.

У грудні 2011 року обраний першим заступником Голови Верховного Суду України.